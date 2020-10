Tiltakstrøttheten er lavest i Oslo

2.000 av hovedstadens innbyggere er blitt spurt i undersøkelsen, som er gjennomført av Norsk koronamonitor fra Opinion.

Tre av fire svarer at de ikke mener coronatiltakene som er innført, er for strenge. Det er flere enn i landet for øvrig, ifølge Opinion.

– Selvsagt ønsker nordmenn en coronafri tilværelse, men tiltakstrøttheten i landet er lav og lavest i Oslo hvor også pandemien har sin hovedstad, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.