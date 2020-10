I sommer slapp TV 2 nyheten om at de skulle styrke satsingenpå «God kveld Norge» med Niklas Baarli og Marte Bratberg som nye profiler på TV2.no. Omleggingen skulle gi fortløpende kjendisnyheter på nett, samtidig som TV-sendingen med Dorthe Skappel ble flyttet fra lørdag klokken 22.00 til fredag klokken 23.30.

Resultatet er et betydelig mindre TV-publikum for Skappel.

- For «God kveld Norge» har det å bli flyttet til fredag klokken 23.30 gjort at langt færre ser sendingen, som for så vidt ikke er overraskende, sier TV-sjef Glenn Engebretsen mediebyrågruppen GroupM.

– Har et større potensial

Tall fra Kantars TV-måling viser at høstens fire første episoder har hatt et snitt på 166.000 seere på TV 2, mot 337.000 i vårsesongen. Forrige fredag var seertallet 125.000, det laveste hittil.

- «God kveld Norge» er et godt etablert program som jeg tror TV 2 vil finne plass til, men at det ligger et større potensial i sendetidspunkt enn det de har nå, er klart, sier Engebretsen.

Nå er det situasjonskomedien «Farfar» som har overtatt det gamle sendetidspunktet til «God kveld Norge», rett etter at et nytt kjendispar er sendt ut av «Skal vi danse». Første episode av «Farfar» hadde 436.000 seere, langt bedre enn sin forgjenger, men Engebretsen viser til at tallene har falt betydelig siden premieren. På lørdag fulgte 311.000 med på Sven Nordin-komedien.

- Det ser sånn sett ikke ut til at TV 2 vil klare å øke ratingen i dette tidspunktet, men kanskje opprettholde det de hadde tidligere.

Vil skape et større «kjendisunivers»

TV 2 viser til at «God kveld Norge» har en Total Screen Rating på 273.000 seere så langt i høst. Det inkluderer alt av opptak, repriser og seing på TV 2 Sumo. Etter fire programmer forrige sesong var tilsvarende tall 325.000 seere.

TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen kaller omleggingen for en suksess.

- Vår oppgave var å skape et enda større kjendisunivers og vi har en merkevare i «God kveld Norge» som vi har målt til å være ekstremt god. Det lineære kjendisprogrammet har vært en kjempesuksess i over 20 år, men vi ønsket å ta dette inn i det digitale universet til TV2.no.

- Tåler å ligge der

Haldorsen viser til at satsingen har generert over 16 millioner sidevisninger og over 1,7 millioner videovisninger på nett.

- Men hvorfor har dere lagt det lineære programmet så sent på kvelden?

- Det er rett og slett fordi vi tror det tåler å ligge der og fordi vi ønsker å gi andre satsinger mer plass. «God kveld Norge» har fått ligge bak «Skal vi danse» i flere år, men nå har vi valgt å legge «Farfar» der, og så er hovedsatsingen vår løpende kjendisjournalistikk gjennom hele uken.

- Er dette begynnelsen på slutten for «God kveld Norge» som et lineær-program?

- Dette er begynnelsen på et større univers for «God kveld Norge», men det er klart at lineær-TV også er ekstremt viktig for oss i TV 2. Vi var fullstendig klar over at seertallet på de lineære sendingene ville gå ned når vi gikk så offensivt inn i den digitale satsingen, men det er ikke det vi har fokus på nå.

(Artikkelen er først publisert av Kampanje)