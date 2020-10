Ny bompengerekord for norske bilister i fjor

I Granavolden-plattformen, som ble forhandlet fram av Høyre, Frp, Venstre og KrF og presentert i januar 2019, lovet regjeringen å «innføre et skattefradrag for bompengeutgifter».

– Nå må dette nye fradraget komme på plass. Det ble lovet i 2019, men ingen har hørt noe siden, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF til Aftenposten.

Regjeringen trenger Frps støtte for å skaffe flertall for neste års statsbudsjett og Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug har allerede blinket ut redusert bompengebelastning som et av Frps hovedkrav inn mot forhandlingene.

Fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal er Frps bompengegeneral og er oppgitt.

– Det er smertelig at regjeringen sier at de styrer på Granavolden, og så hopper de bukk over det som står der om bompenger, sier han.