Bryggeristreik avverget etter enighet i meklingen

Natt til lørdag ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke enige i lønnsoppgjøret for bryggeriene. Enigheten kom etter mekling fem timer på overtid.

167 nye bekreftede koronatilfeller siste døgn

Det var ved midnatt natt til lørdag registrert 15.387 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 167 meldte tilfeller siste døgn. Økningen er lavere enn dagen før, da det ble registrert 208 nye tilfeller. Den siste uken er det meldt om 1.026 nye koronatilfeller i Norge, viser foreløpige tall.

Armenia og Aserbajdsjan enige om våpenhvile

Fredssamtalene mellom Armenia og Aserbajdsjan i Moskva har ført til en enighet om våpenhvile i konflikten om Nagorno-Karabakh-regionen fra klokken 12 lørdag. Våpenhvilen er på humanitært grunnlag så partene kan bytte døde og krigsfanger, og vil legge grunnlaget for videre samtaler om en fredsavtale.

Presidentdebatt ble avlyst

Den planlagte debatten mellom Donald Trump og Joe Biden neste uke er avlyst. Det skjer etter at kandidatene ikke ble enige om hvordan debatten skulle skje. Arrangøren og Joe Biden ønsket en virtuell debatt, men det nektet Trump å gå med på.

Trump tilbake i full sving

Donald Trump er tilbake i full sving og stilte i natt til en TV-sendt legesjekk på Fox News. Der fortalte presidenten at han ikke lenger tar medisiner mot koronavirus. Trump har også invitert flere hundre til et arrangement utenfor Det hvite hus, der han vil tale fra en av balkongene i presidentboligen.

Fotballspiller til sykehus etter slåsskamp på Nesodden

En G19-fotballkamp mellom Nesodden og Ellingsrud måtte fredag avbrytes etter at en spiller på Nesodden ble utsatt for så grov vold at han måtte på sykehus.