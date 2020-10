Resultatet er det svakeste for Arbeiderpartiet siden Norfakta begynte å utføre månedlige stortingsmålinger for Klassekampen og Nationen i desember 2008.



Om dette ble valgresultatet ville Ap ha gjort sitt dårligste stortingsvalg siden 1924.

De dårlige målingene for Ap har stått i kø den siste uken. På Kantars måling for TV 2 mandag fikk Ap bare 18,4 prosent. Tirsdag fikk partiet 22 prosent på Opinions måling for ANB, Dagsavisen og FriFagbevegelse. Ved stortingsvalget i 2017 fikk Ap 27,4 prosent.

– Politikken har druknet i konflikt- og personsaker

Klassekampen har snakket med 7 av Aps 13 fylkesledere om hva som er forklaringen på den historisk lave oppslutningen. Samtlige peker på at intern uro og personkonflikter overskygger politikken.

– Politikken har druknet i konflikt- og personsaker, sier Mona Nilsen, leder av Nordland Ap.

Men Nils-Ole Foshaug, leder i Troms Ap, tror vinden snart vil snu.

– Jeg er overbevist om at når Ap får et endelig spikret partiprogram, og når vi får formidlet budskapet i prosjektet vårt om å utvikle Norge, tror jeg det skal snu , sier Foshaug til Klassekampen.

Høyre er det største partiet på Norfaktas måling med 22,9 prosent.

Relevant politikk

Samtidig måles Sp til 17 prosent, som er en oppgang på 3,6 prosentpoeng siden september.

– Folk ser at vi blir et bredere og bredere lag, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum på spørsmål om målingen kan sees i lys av partibyttet til Ap-profilen Jan Bøhler.

– Flere og flere ser oss som et verktøy for sin hverdag. Folk ser at vår politikk er like relevant for Groruddalen som Gudbrandsdalen, sier Sp-lederen til Nationen.

Ap, SV og Sp får 83 mandater, to mandater mindre enn de 85 som kreves for stortingsflertall. Med Rødt og MDG får de til sammen 101 mandater.

Under halvparten igjen av Aps velgere

Bare 47 prosent av dem som stemte Ap ved stortingsvalget i 2017, sier de ville gjort det igjen. 20 prosent av Ap-velgerne er usikre og har satt seg på gjerdet. Hele 13 prosent av Aps 2017-velgere går til Senterpartiet.

Oppslutningen til partiene fordeler seg slik: SV 6,6 (-1,5), Ap 21 (-3,7), Sp 17 (+3,6), KrF 3,4 (-0,7), Venstre 3,9 (+1), Høyre 22,9 (-2,7), Frp 13,1 (+0,3), Rødt 4,4 (+1,1) og MDG 5,6 (+2,1).

Målingen er utført 6. og 7. oktober. 1.001 personer er intervjuet. Feilmarginen varierer mellom 1,1 og 2,7 prosentpoeng og er størst for de største partiene.