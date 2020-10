Politiet går grundig til verks etter dødsbrann på Gjøvik

De har fått inn nær hundre tips om brannen onsdag 30. september.

– Det har kommet inn flere interessante tips. Vi jobber kontinuerlig med å undersøke dem, sier politiadvokat Nina Helmersen Østvold i Innlandet politidistrikt.

Politiet ønsker fremdeles tips fra personer med dashbordkamera som har opptak fra Gjøvik sentrum fra hele tirsdag 29. september og fram til klokka 7 onsdag morgen 30. september.

– Vi arbeider nå med å kartlegge bevegelsene til de to avdøde i forkant av brannen. Da er det naturlig å gjøre undersøkelser på steder i Gjøvik der de kan ha oppholdt seg. Vi prøver å fylle ut hullene i tidslinjen, sier hun til NTB.

Krevende og møysommelig

Østvold beskriver det som et krevende og møysommelig arbeid å gå gjennom mengden av materialet fra overvåkingskameraer i Gjøvik som politiet har sikret seg.

– Nå prøver vi å få oversikt over alt, hvor de to har vært og hvem de to har snakket med.

Obduksjonsrapportene

Det er en fortløpende vurdering hvorvidt politiet vil gå ut med informasjon fra de foreløpige obduksjonsrapportene av de to døde.

– Ut fra det vi innhenter fortløpende i saken, vil vi vurdere det fremover. Men det er en grunn til at de rapportene er foreløpige, og det begrenser også dette en del, sier politiadvokaten.

Politiet vil arbeide videre med saken gjennom helgen, og da først og fremst med bearbeiding av materialet som er innhentet.