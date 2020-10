Guldvog ber kommunene tilrettelegge for besøk på sykehjemmene

På coronapressekonferansen fredag ettermiddag ba helsedirektør Bjørn Guldvog kommuner om å vurdere den lokale smittesituasjonen og legge til rette for hvordan man kan gjennomføre besøk på en god og verdig måte.

– Hovedregelen er at beboere i helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å få besøk. Det er en krevende balansegang, og jeg er sikker på at de kommunene som har innført strenge begrensninger, har gjort dette i beste mening, sa Guldvog.

Helsedirektøren roste samtidig kommunenes innsats mot koronautbrudd i helse- og omsorgsinstitusjoner. Han sa at dersom informasjonen til besøkende og at rutinene for smittevern er gode, er det liten fare for at besøkende tar med seg smitte.

– Det er bare i perioder med større lokale smitteutbrudd at det er aktuelt å innføre kortere restriksjoner, understreket han.

Guldvog benyttet også anledningen til å snakke om besøk i omsorgsboliger. En omsorgsbolig er et privat hjem. Helsedirektoratet har imidlertid fått meldinger om at beboere i omsorgsboliger har fått besøksnekt.

– Jeg er sikker på at de kommunene som har nektet besøk, har gjort dette for å beskytte dem som bor i omsorgsboliger mot smitte. Samtidig er regelverket helt klart: Kommunen kan ikke nekte beboere i omsorgsboliger å ta imot besøk. Derfor går vi nå ut med informasjon til kommunene der vi presiserer hvilke regler som gjelder, sa helsedirektøren.