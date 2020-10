Kongens livlege: Kong Harald blir på sykehus over helgen

Kongens livlege Bjørn Bendz fortalte at kong Harald nå ligger på intensivavdelingen til observasjon og at han blir liggende over helgen, som er vanlig rutine.

– Han har det bra, sa Bendz.

Legene vil følge med på kongens blodtrykk og hjerterytme, og sårene der kirurgene har gått inn i forbindelse med inngrepet.

Bendz venter at kongen vil være i fin form allerede lørdag.

– I morgen tidlig kommer han til å stå på beina og gå rundt, sa Bendz.

Fikk sykebesøk av Sonja og Haakon

Dronning Sonja og kronprins Haakon besøkte fredag ettermiddag en nyoperert kong Harald på Rikshospitalet i Oslo.

Dronningen og kronprinsen ankom sykehuset like før klokka 15 fredag.

Trengte ny hjerteklaff

Livlegen fortalte detaljrikt om hvordan legene gikk fram under inngrepet, og han benyttet anledningen til å takke sykepleiere og leger som bisto under operasjonen.

Kong Harald gjennomgikk også en operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren i 2005. Det ble da satt inn en kunstig hjerteklaff. Slike hjerteklaffer har en levealder på 10 til 15 år.

Det er derfor ikke uvanlig at slike inngrep må gjentas etter noe tid – i kongens tilfelle etter 15 år. Inngrepet gjøres det flere hundre av ved Rikshospitalet årlig.

– Utredningen av kongen den senere tid har vist at det var nettopp dette som hadde skjedd, sa Bendz.

Blir sykemeldt ut oktober

– Kongen ble tungpustet spesielt for to uker siden, og vi så oss nødt til å utrede ham ytterligere, og da så vi at det var på tide å skifte ut hjerteklaffen, sa han videre.

Under operasjonen ble det nye klaffesystemet ført opp via noen katetre motstrøms i pulsåren, rundt det som kalles hovedpulsårebuen og ned til den syke klaffen og ned i hjertet. Den nye hjerteklaffen ble satt der den gamle sto og skviset den gamle til side.

– Dette gikk kjempebra, sa Benz.

Bendz sa at kongen vil forbli sykmeldt ut oktober. Etter dette er han forventet å kunne jobbe videre som normalt.

– Jeg råder ikke en nedtrapping av arbeidsmengden, sa Benz, og la til at kongen og dronningen selv må bestemme over sin egen arbeidsmengde.