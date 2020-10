To personer hentet opp av vannet i Egersund etter kantring

Politiet i Sørvest varslet om ulykken 11.16 fredag formiddag. De var da selv blitt varslet om ulykken utenfor Eigerøy ved 11-tiden.

Alle nødetater rykket til ulykkesstedet samt en redningsskøyte.

– To personer havnet i vannet etter at båten de var i, kantret. Det er andre båter i området som har varslet om dette, sa operasjonsleder Toralv Skårland i Sørvest politidistrikt til NTB fredag formiddag.

Stor redningsaksjon



Redningssentralen Sør-Norge ledet redningsaksjonen. Foruten helikoptre og ambulanser ble også ressurser fra brannvesenet i Eigersund og en dykkerbil fra Stavanger sendt til området.

Klokka 11.55 opplyser HRS til NTB at de to er hentet opp fra sjøen med et helikopter og skal flys til Sola hvor de blir tatt hånd om av helsepersonell.

– De ble plukket fra sjøen. Helsetilstanden er ikke kjent, sier redningsleder Eirik Walle ved HRS.

Han forteller at det mest trolig er snakk om en mindre fritidsbåt som kantret. Det skal ha vært godt vær, men litt sjø i området da ulykken skjedde.

Saken oppdateres