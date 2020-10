Da statsbudsjettet ble lagt fram onsdag, ble det også lagt fram justerte anslag på lønns- og prisvekst for i år. De viser at pensjonistene likevel ikke vil tape kjøpekraft i inneværende år.

Pensjonene fikk i år en økning på 1,2 prosent gjennom reguleringen i trygdeoppgjøret. Dersom prisveksten kun blir 1,1 prosent i år, som Finansdepartementet nå legger til grunn, vil pensjonsreguleringen gi en svak realvekst på 0,1 prosent.

– Det betyr at pensjonistene i to år på rad har fått realvekst i pensjonen, før skatteletter og tillegg til minstepensjonistene er regnet inn, sier Heidi Nordby Lunde, arbeidspolitisk talsperson i Høyre, til NTB.

Etter trygdeoppgjøret tidligere i høst ble det omtalt bredt at pensjonister trolig får mindre å rutte med, noe regjeringen bestred. Ifølge en faktasjekk fra Faktisk.no ble påstanden om at pensjonistene hadde fått mindre å rutte med for femte gang på seks år også avvist.

– Helheten som teller

Lav lønnsvekst, primært grunnet oljekrisen, har siden 2014 gitt lav realvekst både for pensjonister og arbeidstakere.

– Dette snudde i fjor, som ga en svak realvekst til alle. Nå viser nye beregninger at dette holder seg i år, sier Lunde.

Hun sier skattelettelser, redusert avkorting i grunnpensjon og særskilte bevilgninger til enslige minstepensjonister, samt reduksjon i avkorting av pensjon for samboende og gifte pensjonister gjør at pensjonistenes økonomi har blitt ytterligere styrket de siste årene.

– Det avgjørende er hvor mye man sitter igjen med når pensjonen er regulert, og skatten er betalt. Det er helheten som teller, sier Lunde.

Skeptiske til anslagene

Heidi Nordby Lunde (H) sier lavere prisvekst enn ventet i år gjør at pensjonistene ikke mister kjøpekraft likevel. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: NTB scanpix

Pensjonistforbundet, som er landets største organisasjon for pensjonister og uføretrygdede med 250.000 medlemmer, tar imidlertid ikke de nye anslagene for god fisk.

– Hvis prisene øker mindre enn tidligere forventet, er det positivt for kjøpekraften til både pensjonister og lønnsmottakere. Men vi må si vi er ganske overrasket over at Finansdepartementet anslår en prisvekst på kun 1,1 prosent i 2020. Dette spriker veldig fra de prisvekstanslagene som både SSB og Norges Bank har presentert relativt nylig, sier leder av Pensjonistforbundet Jan Davidsen til NTB.

Han peker på at SSB 11. september anslo en prisvekst på 1,5 prosent, og at Norges Bank 24. september anslo en prisvekst på 1,6 prosent.

Frykter neste år



I tillegg til det de mener fremdeles er en stor usikkerhet om årets oppgjør, er Pensjonistforbundet svært bekymret for neste år. De mener kjøpekraften for landets pensjonister ligger an til å svekkes med to prosent i 2021.

Ifølge anslagene i nasjonalbudsjettet vil pensjonene øke med 1,4 prosent i 2021, mens prisene vil øke med hele 3,5 prosent. Det vil gi pensjonistene en negativ realvekst på 2,1 prosent. For lønnsmottakere anslås det en reallønnsnedgang på 1,3 prosent.

– Det kan bli det verste økonomiske året siden pensjonsreformen ble innført, sier Davidsen.

Ifølge Pensjonistforbundets anslag vil en gjennomsnittlig pensjon fra folketrygden på 250.000 kroner få redusert kjøpekraften med 5.000 kroner.

– Det går mot et forferdelig år neste år for pensjonistene, med mindre det tas grep rundt reguleringen av pensjonene, sier Davidsen.