Gisler løslatt i Mali

Ytterliggående islamister i Mali har sluppet fri en fransk hjelpearbeider, en malisk opposisjonsleder og to italienere. De fire ankom natt til fredag norsk tid den maliske hovedstaden Bamako.

Revolvermann pågrepet av politiet i Oslo



En mann i 40-årene ble natt til fredag pågrepet av politiet mistenkt for å ha truet en mann og en kvinne med revolver i Oslo. Politiet ble varslet om saken klokken 00.45.

– En mann kontaktet politiet og fortalte at han og en venninne ble truet av en mann med våpen i krysset mellom Heimdalsgata og Lakkegata. Kort tid etter ble en mistenkt pågrepet i Christian Kroghs gate, like i nærheten. Han hadde kastet fra seg en revolver i en søppelbøtte, forteller operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

208 nye koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt natt til fredag registrert 15.220 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 208 meldte tilfeller siste døgn. Økningen er litt lavere enn dagen før, da det ble registrert 229 nye tilfeller. Den siste uken er det meldt om 937 nye koronatilfeller i Norge, viser foreløpige tall.

Putin inviterer til fredssamtaler

Russlands president Vladimir Putin har invitert utenriksministrene fra Armenia og Aserbajdsjan til fredssamtaler i Moskva fredag. Putin ber også om en stans i kampene i Nagorno-Karabakh på humanitært grunnlag.

Trump vil arrangere folkemøter igjen

USAs president Donald Trump vil arrangere et folkemøte i Florida allerede lørdag, bare ti dager etter at han fikk påvist koronasmitte. Dagen etter planlegger han et lignende møte i Pennsylvania.