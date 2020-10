– Statsministeren oppfordret tidligere i uka bedrifter til å holde julebord for sine ansatte. Den oppfordringen tror jeg ikke kan gjelde for Oslo så lenge smittetallene ser ut som de gjør nå, fastslo byrådsleder Raymond Johansen på en pressekonferanse om koronasituasjonen i hovedstaden torsdag ettermiddag.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv mener det er for strengt.

– Dette er unødig strengt, og vi er redd budskapet hans blir misforstått. Det bør være mulig for arbeidsgiver å ta med de ansatte ut på en middag eller en julelunsj i mindre grupper, sier hun.

Krohn Devold påpeker videre at Johansens utsagn er i strid med hva statsminister Erna Solberg (H) sa tidligere i uka.

– Som Erna Solberg understreker, er det fullt mulig å arrangere julebord for de ansatte innenfor trygge smittevernrammer – også i hovedstaden, sier hun.

Videre opplyser næringslivsorganisasjonen at de har vært i kontakt med byrådet for å utarbeide en smittevernveileder for julebordsesongen.