Åpenhetsprisen 2020 til Marianne Mjaaland

I boka «Bare litt spesiell? En psykiaters dagbok» beskriver hun hvordan det var å få diagnosen. Som overlege på en psykiatrisk institusjon observerer hun dem som har blitt overmannet av sinnslidelser.

Mjaaland forteller til VG at hun gjennom flere år holdt diagnosen skjult. Hun var redd for å bli stigmatisert av kollegaene sine og miste jobben.

Alle kan bli rammet

Landsleder Jill Arild i Mental Helse sier at årets vinner viser at psykiske helseutfordringer kan ramme alle lag av befolkningen.

– Skam og stigma er fremdeles et problem som hindrer åpenhet rundt psykiske helseplager, derfor er det så viktig at også fagpersoner som Marianne Mjaaland bidrar til økt kunnskap om psykisk helse og behandlingen av psykisk syke ved å snakke og skrive om egne utfordringer.

Beæret

Åpenhetsprisen 2020 deles ut i anledning Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Prisen består av et kunstverk av keramiker Ole Martin Skaug og en pengepris. Pengene utbetales til et veldedig formål, og Mjaaland har bestemt at beløpet går tilbake til Mental Helse.

– Pengebeløpet gir jeg til Mental Helse. Jeg treffer daglig pasienter som har stor nytte av Mental Helse Hjelpetelefonen og chattetjenestene deres, sier Mjaaland, som legger til at hun er stolt og beæret over å få prisen.

Prisvinneren har som forfatter skrevet en rekke bøker, blant annet flere om psykiatri.