Svaksynte mer utsatt for depresjon

I undersøkelsen fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) har 736 voksne over 18 år deltatt. Halvparten av deltakerne var født blinde eller svaksynte, mens den andre halvparten mistet synet i barndommen eller voksen alder.

– Det er særlig i de yngste aldersgruppene man finner dem som er mest utsatt for depresjon. Hele 14 prosent i aldersgruppen under 50 år lider av alvorlig depresjon. Dette er betydelig høyere enn i normalbefolkningen, der depresjon rammer mellom 4 og 8 prosent, sier forsker Audun Brunes, som står bak undersøkelsen i en pressemelding.

Flere enn én av ti deltakere hadde så store psykiske plager, deriblant plager knyttet til depresjon, at de ønsket henvisning til psykolog.

Videre avdekket undersøkelsen et større og udekket behov for helsehjelp, og 60 prosent oppga at de savner nære relasjoner og 40 prosent at de har følt seg ekskludert fra sosiale nettverk.