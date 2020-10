Nå går startskuddet for høstens budsjettmaraton

To kompliserende faktorer trekkes overfor NTB fram før budsjetthøsten: For første gang siden 2013 har Frp stått på utsiden i budsjettprosessen, og 2021 er et valgår.

En mer løssluppen pengebruk, i og med at koronakrisen vil vare inn i 2021, kan gjøre det lettere å finne penger til partienes satsinger.

Samtidig handler Frps krav om redusert bistand og kutt i antall kvoteflyktninger ikke først og fremst om penger, men om politiske prinsipper og retning, påpeker flere. Og Frp-kravene berører kjernesaker for KrF.

– Situasjonen vi står i, er krise i Norge, men katastrofe i andre deler av verden. Da er det viktig at Norge stiller opp, og jeg er stolt av 1 prosent av BNI til bistand og 3.000 kvoteflyktninger, sier KrFs finanspolitiske talsperson, Tore Storehaug, til NTB.

– Internasjonal solidaritet er en viktig prioritering for KrF. Det viser budsjettfremlegget, og det vil det være i månedene som kommer.

Bygger på Granavolden

Frp varsler kamp for bistandskutt og færre flyktninger av politiske grunner, men også for å frigjøre milliarder til andre formål.

– Vi mener det er feil prioritering i en situasjon der landet er i krise, sier Frps finanspolitiske talsperson og nestleder Sylvi Listhaug til NTB.

Hun er samtidig sterkt kritisk til at regjeringen ser for seg å spare 300 millioner kroner på å sende en «ekstraregning til syke mennesker gjennom å øke egendelene både på medisiner, legebesøk og behandling».

Andre Frp-krav Listhaug trekker fram, er avgiftskutt på grensehandelsutsatte varer, mer til eldre, pensjonister og syke, avgiftskutt for bilistene og mer til veibygging.

Også forslaget om å bruke 2 milliarder kroner på karbonfangst og -lagring neste år påfører skattebetalerne en for stor risiko, mener Frp.

Maraton-høst

Budsjettfremleggelsen onsdag var i realiteten startskuddet for en maratonhøst i finanskomiteen på Stortinget.

Fra regjeringshold er mantraet at man har klart å komme til enighet om budsjetter på borgerlig side hvert eneste år siden 2013.

– Men det er ingen tvil om at det kommer til å være krevende forhandlinger, sier finanskomiteens leder, Mudassar Kapur (H), til NTB. Han skal lede forhandlingene.

I starten av november legger Frp og de andre opposisjonspartiene fram sine alternative budsjetter. For Frps del blir dette i realiteten dokumentet partiet tar med seg inn i budsjettforhandlingene i samme måned.

Partiene har nå to uker på seg til å stille spørsmål til Finansdepartementet om budsjettforslaget. Departementet vil svare innen utgangen av oktober.

Reiseliv og kommuner

En faktor som kompliserer budsjettarbeidet, er at forhandlingene må ta hensyn til to tilleggsproposisjoner i høst.

Det dreier seg om en pakke med kompensasjonstiltak til reiselivet og en ny oversikt over kommunenes inntekter og utgifter i 2021, knyttet til koronapandemien. Begge disse kommer i oktober. Siste frist for såkalte tilleggsproposisjoner til budsjettet er 10. november.

Finanskomiteen må legge fram forslag om samlet ramme for utgifter og inntekter fordelt på ulike områder og fagkomiteer innen 20. november.

Stortinget må deretter vedta rammene innen 27. november, før budsjettet vedtas endelig i Stortinget 15. desember.

Men all erfaring tilsier at fristene kan ryke når det drar seg til i budsjettforhandlingene.