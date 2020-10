Polsk statsborger har fått asyl i Norge

Menneskerettsforkjemperen Rafal Gawel kom til Norge i januar i fjor sammen med kone og barn. To dager etter ankomsten fikk han avslag på søknaden om politisk asyl fra Utlendingsdirektoratet, UDI, noe han umiddelbart påklaget.

Nå har Utlendingsnemnda enstemmig slått fast at klagen tas til følge, skriver VG.

«Det innebærer at klageren er flyktning etter utlendingsloven og at han får oppholdstillatelse i ett år, som kan fornyes og som gir mulighet for familieinnvandring og å få permanent oppholdstillatelse senere, klageren får lov til å arbeide i Norge», heter det blant annet i vedtaket.

Nemnda mener at klageren risikerer forfølgelse ved retur til hjemlandet.

– Så vidt jeg vet, har det i nyere tid aldri skjedd at en statsborger fra EU-landet Polen defineres som flyktning og har fått beskyttelse i Norge. Bevisende som er lagt fram i nemnda, var åpenbart så overbevisende at de kom til denne konklusjonen, sier Oslo-advokaten Lukaz Niedzielski, som er Gawels advokat.

Avdelingsleder Marianne Granlund i Utlendingsnemnda bekrefter at det er svært sjelden at nemnda gir asyl til borgere fra europeiske land.

– Men her var dokumentasjonen så omfattende og klagerens forklaring så overbevisende at nemnda ble overbevist om at han har krav på beskyttelse, sier hun.