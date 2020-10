Ingen stopp for vindkraftutbygging på Stad

Det var på oppdrag fra Stortinget at departementet har gjennomgått flere konsesjoner.

«Departementet konkluderer med at det ikke foreligger feil eller mangler ved vedtakene som kan medføre ugyldighet. Det er derfor ikke grunnlag for å stanse byggingen av Okla vindkraftverk», heter det i et brev fra departementet til Stad kommune, melder NRK.

På Stad skal Falck Renewables Vind bygge et anlegg med fem vindturbiner. Totalhøyden med tårn og rotor blir 148 meter. Store deler av Stadlandet er fredet på grunn av det helt spesielle landskapet, men området til vindturbinanlegget er unntatt vern.

– Det er ei lang og grundig gjennomgang av saken. Lokalt er det ikke mer vi kan gjøre, konstaterer Stad-ordfører Alfred Bjørlo (V).

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) mener man er nødt til å endre lovverket.

– Dette er et vindkraftverk som ikke burde fått konsesjon, sier han.

Hele konsesjonsordningen for vindkraftverk skal vurderes på nytt i løpet av høsten.