Solbergs regjering har gitt ni milliarder kroner i skattelette

Det skriver TV 2. Tallene får blant annet Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre og SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til å reagere.

– Dette er skreddersydde skattekutt for landets aller, aller rikeste. Vi får stadig flere milliardærer i Norge. De aller fleste av dem betaler knapt skatt nå. Mens en vanlig sykepleier må betale en større andel av sin inntekt i skatt, sier Kaski til kanalen.

Kommentar: Vi må redusere skatten for de søkkrike blant oss

Regjeringens nye kutt i formuesskatten i budsjettforslaget for neste år anslås å koste 1,37 milliarder kroner, etter det NTB erfarer. Den økte utgiften kommer som følge av at regjeringen går inn for å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler fra 35 til 45 prosent neste år.

– Jeg er veldig opptatt av å bekjempe at forskjellene øker. Det som er viktigst for meg, er faktisk at vi har norske eiere som investerer i arbeidende kapital, det som bidrar til at bedriftene utvikler seg, sier statsminister Solberg til TV 2.

Overfor NTB understreker Statsministerens kontor at det ikke er kun de rikeste som har fått skattelettelser under Solberg-regjeringen. Alt fra pensjonister med nedbetalt huslån og folk med formuesskatt på hytter til de som har kjøpt leilighet til sine barn har fått redusert skatt de siste årene, påpeker SMK.