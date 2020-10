Hyllestad-ordføreren frykter ny smitte i brakkebyene

– I samfunnet ellers er det ikke mye smitte. All smitten kommer fra verftet, sier Eide til NTB.

Samtlige av de 80 bekreftede smittetilfellene i kommunen er tilknyttet verftet. 30 av de smittede personene fra verftet er sendt til et koronahotell i Bergen, ytterligere 40 bor på brakkerigger på verftsområdet, mens ti personer er i isolasjon andre steder i kommunen.

De fleste som er smittet, er utenlandske arbeidere, men Eide understreker at det også kan være smitte blant lokalt bosatte. Likevel mener han kommunen har kontroll.

Han er derimot bekymret for de om lag 200 personene som bor i brakker på verftet. Han forteller at samtlige er testet en gang, men at de likevel ikke kan være sikker på at det ikke er noen som er smittet.

– Vi deler dem opp i mindre grupper for å ha mer kontroll, og så må vi reteste, sier Eide.

Blant annet skal 60 ansatte bli flyttet til et hotell i Førde, skriver Sunnfjord kommune i en pressemelding, ifølge Firda.

Hyllestad kommune stengte fredag det aktuelle skipsverftet etter at smittesporingen viste at alle koronatilfellene kan kobles tilbake dit.