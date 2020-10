Svakere krone gir dyrere kampflyprosjekt

En oppdatert analyse anslår at prosjektet vil koste 98,8 milliarder kroner. Det er 9 milliarder mer enn en tidligere beregning, ifølge Forsvarets Forum. Økningen skyldes at den norske kronen er svekket, heter det i forslaget til statsbudsjett for neste år.

Den økte kostnaden veies delvis opp av lavere priser på fly, reservedeler og logistikkutstyr. F-35-fly levert i 2021 var opprinnelig ventet å koste 86,2 millioner dollar, men nå er den kontraktfestede prisen 80,5 millioner. Med dagen kronekurs gir det en innsparing på 52 millioner kroner per fly.