FHI: Økning i smittetilfeller i seks fylker sist uke

Økningen var i Møre og Romsdal, Innlandet, Vestfold og Telemark, Trøndelag, Troms og Finnmark og Nordland fylke, mens de fem fylkene Oslo, Viken, Vestland, Rogaland og Agder meldte om færre tilfeller enn i uke 39, skriver Folkehelseinstituttet i sin ukerapport for uke 40.

Oslo står for rundt 40 prosent av de meldte tilfellene de siste ukene, ifølge rapporten.

– Det er implementert tiltak i Oslo, og antall meldte tilfeller har vært stabilt de siste to uker. Det er for tidlig å vurdere full effekt av tiltakene. De fleste tilfellene tilhører kjente utbrudd eller har blitt smittet av en kjent nærkontakt, og et mindretall er smittet i utlandet, heter det i rapporten.