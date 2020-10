Foreslår 100 millioner til å løfte norsk eksport

– Vi vil at flere konkurransedyktige bedrifter og næringer skal eksportere varer og tjenester som er etterspurte i verdensmarkedet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Situasjonen for norske eksportører var utfordrende før koronakrisen, med økende proteksjonisme og mer konkurranse i markedene. Ifølge Nybø er mange eksportbedrifter i en ekstraordinær situasjon og at de derfor må ha en strategisk satsing på eksport som sikrer flere bein å stå på over hele landet.

– Regjeringen legger nå pengene på bordet, mens norsk næringsliv skal bidra med ressurser og kompetanse. Det er bedriftene som eksporterer, og tett samarbeid med næringslivet er helt angjeldende for å lykkes med eksport, sier Nybø.