5 prosent mer til folketrygden

Regjeringen regner med at utgiftene til alderspensjon, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og dagpenger øker, mens utgiftene til sykepenger reduseres noe neste år.

Totalt foreslår regjeringen å gi Arbeids- og sosialdepartementet 467 milliarder kroner for å dekke departementets utgifter i folketrygden. Dette er en økning på 23 milliarder fra i år.

Summen til folketrygden utgjør dermed over 31 av et totale statsbudsjettet for neste år.