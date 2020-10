Fastlegeordningen skal styrkes

Av dette går 400 millioner kroner over Kommunaldepartementets budsjett til ordninger for å endre basistilskudd for fastlegene. Det skal gjøre det mer økonomisk forutsigbart for legene og mer attraktivt for yngre leger å etablere fastlegepraksis.

Det settes av 30 millioner kroner til andre rekrutteringstiltak, 12 millioner kroner til kvalitetssystem og 8 millioner kroner til gjennomføring og evaluering av handlingsplanen for allmennlegetjenesten.