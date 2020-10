Nesten 700 millioner kroner til atomopprydding

– Alle de norske forskningsreaktorene er stengt, men vi har atomavfall som må håndteres for å unngå skader på mennesker og miljø i en million år framover. Nå er de prioriterte oppgavene planlegging av opprydding og sikker drift av anleggene i nedstengt tilstand, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

I tillegg til de nesten 700 millionene til opprydding foreslår regjeringen et tilskudd på 21 millioner kroner for å videreføre Haldenprosjektet for en ny treårsperiode (2021-2023).

– Fordi opprydding er komplisert, kostnadskrevende og vil pågå i mange tiår, vil regjeringa i løpet av høsten 2020 legge fram en melding til Stortinget om arbeidet, sier Nybø.