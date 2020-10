Ulykken skjedde på trafikklokket ved Ring 3 ved 10.30-tiden.

MC-føreren ble av helsepersonell erklært død på stedet.

Det er ikke kjent hva som var årsaken til ulykken.

Trafikkulykken førte til at veien ble sperret i en periode, og det ble mye kø som følge av dette. Litt før klokken 13 opplyste Oslo-politiet at de var ferdige på stedet, og at veien igjen var åpnet.