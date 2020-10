Museum og scener får 200 millioner i økt tilskudd

Pengene skal fordeles slik at 140 millioner kroner skal gå til institusjoner på musikk- og scenekunstområdet, og 60 millioner kroner skal gå til museene.

– Disse institusjonene er viktige for hele Kultur-Norge, og tilskuddene vil bidra til å gi publikum over hele landet et stabilt kulturtilbud i en vanskelig tid, sier kulturminister Abid Q. Raja (V).

Tilskuddene er foreslått økt i første halvår 2021.