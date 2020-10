Økonom Silje Sandmæl: Et mannebudsjett

På spørsmål om hvem som er årets vinnere i regjeringens forslaget til statsbudsjett, påpeker Sandmæl overfor NTB at det er menn med aksjer som sitter igjen med en god porsjon ekstra salt til maten.

– Det er jo de som er flinkest til å spare i aksjer og aksjefond med positiv formue, og nå får de en formuesrabatt på dette. Den har gått opp fra 35 til 45 prosent. 80 prosent private aksjeverdier på Oslo Børs eies av menn. Så ingen tvil om at menn er vinnere av årets statsbudsjett. Menn har allerede 134 milliarder mer i netto formue enn kvinner, påpeker Sandmæl.

Samtidig understreker Sandmæl at kvinner selvsagt står fritt til å investere i aksjer og fond, men per i dag er realiteten den at de ikke har gjort det i like stor grad og samme omfang som menn.

Økonomen sier hun er litt overrasket over at regjeringen kutter så mye i formuesskatten på private aksjeverdier, og samtidig øker formuesskatt på boligverdier over 15 millioner kroner og øker formuesskatt på hytter.