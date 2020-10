Nær 2,3 milliarder foreslått til stimuleringsordning til kultur, frivillighet og idrett

Nær 1,2 milliarder kroner skal gå til frivillighet og idrett, mens 1,1 milliard skal gå til kultur. Bevilgningen gjelder for første halvår 2021.

– Covid-19-pandemien har rammet kultursektoren hardt. Regjeringen vil derfor stimulere til aktivitet, for så mange som mulig. Gjennom denne bevilgningen reduserer vi uvissheten for aktørene slik at de kan gjennomføre arrangementer. Vi må holde kulturen, frivilligheten og idretten i gang, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i en pressemelding.

Ordningen som er en videreføring av ordningen som ble opprettet 1. oktober, skal for kultursektoren forvaltes av Norsk kulturråd, mens Lotteri- og stiftelsestilsynet skal forvalte ordningen for idrett og frivillighet.