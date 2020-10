Foreslår å gjøre 400 midlertidige politistillinger permanente

I forslaget ønsker regjeringen å gi 477,8 millioner kroner for å gjøre stillingene permanente. Bevilgningen foreslås som en varig økning.

Stillingene skal overføres til politidistriktene når det ekstraordinære bemanningsbehovet som følge av virusutbruddet har falt bort.

I forslaget skriver regjeringen at de vil legge til rette for et tilgjengelig politi, som i større grad er til stede i lokalsamfunnene.

Leder i Norges Politilederlag, Marit Ellingsen, sier dette er gledelig og er noe som vil styrke patruljene i distriktene.

– Rammene som har ligget til grunn for å ansette politifolkene, har for mange politimestre vært problematisk og har opplevd måltallet som en tvangstrøye. Det er derfor med stor glede at politiet nå får 400 koronastillingen omgjort til faste stillinger, og at de skal gå til å styrke patruljene i distriktene, sier Elingsen.