Tromsø ble varslet om koronasmitte på russisk tråler før ankomst

– Mannskapet har hatt landlovsnekt, som betyr at de ikke har lov til å gå i land, siden de ankom Tromsø, opplyste Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen da han orienterte om smitteutbruddet på den russiske tråleren onsdag ettermiddag.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen forteller at de ble varslet om at en av mannskapet var smittet allerede da den var på vei til Tromsø, men at den syke ble tatt ut av tråleren og fraktet til Murmansk med en annen båt.

Innom Kirkenes

Før det hadde den hatt en stopp i Kirkenes, men der var besetningen på skipet også gitt landlovsnekt. Kommuneoverlegen i byen er likevel varslet og vil undersøke om noen har vært i kontakt med mannskapet.

Da fiskebåten kom fram til Tromsø mandag, ble hele det gjenværende mannskapet på 34 nektet å gå i land. Tirsdag morgen gikk helsepersonell fra Tromsø inn i tråleren og testet alle om bord. Om kvelden kom det foreløpige svaret om at 20 hadde testet positivt, og onsdag morgen var tallet steget til 24.

Syke overføre til sykehjem

To av de påvist smittede viser tegn til å være syke med covid-19.

– Ingen fra båten har vært i land. Ingen andre enn vårt eget testteam har vært inne i båten, sier fagleder Øyvind Benjaminsen på Tromsø kommunes koronasenter.

– Det har ikke vært noen fare for smitte til byens befolkning, sier han videre.

De syke vil bli overført til isolat på det tidligere Kroken sykehjem i Tromsø hvor kommunalt helsepersonell vil ta hånd om dem. De som testet negativt, blir overført til et annet sted og holdes i karantene.