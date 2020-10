Kutter pensjonstilskuddet til private barnehager

Det skyldes at 94 prosent av barnehagene har fått mer penger enn de faktisk har i pensjonsutgifter, skriver Kunnskapsdepartementet.

I 2017 fikk de private barnehagene nesten en milliard kroner for mye til pensjonsutgifter, og dermed kan tilskuddet reduseres uten at det går utover de ansattes pensjonsordninger. I tillegg bruker regjeringen 130 millioner på en overgangsordning for enkeltstående barnehager.