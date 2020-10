Hydrogensatsing på 100 millioner

Pengepotten skal gå til en målrettet satsing på ny infrastruktur og utvikling av egne knutepunkter for hydrogen i Norge, forteller olje- og energiministeren.

For å systematisere satsingen setter hun nå samtidig i gang arbeidet med et eget veikart for hydrogen i Norge.

– Hydrogen er noe vi ønsker å få opp og gå på en annen måte enn det vi har sett hittil, sier Bru til NTB.

Hun varsler at pengebruken nå skal bli mer konkret og strategisk enn før.

Målet er blant annet å bygge opp hydrogen som en kommersiell nullutslippsløsning for ferjer.