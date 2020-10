Flat åpning på Oslo Børs etter at nøkkeltallene i Nasjonalbudsjettet ble kjent

Etter 45 minutters handel onsdag hadde hovedindeksen på Oslo Børs gått ned 0,1 prosent.

Det kommer etter at regjeringen klokken 8 onsdag morgen la fram nøkkeltallene i neste års nasjonalbudsjett. De viser blant annet at regjeringen legger opp til en økning i oljepengebruken, korrigert for koronatiltak.

Foreløpig er bildelprodusenten Kongsberg Automotive dagens vinner, med en oppgang på 8,2 prosent.

Boreentreprenøren Seadrill er blant de foreløpige taperne med en nedgang på 9,6 prosent.

Nordsjøoljen ligger onsdag formiddag på like over 42 dollar fatet. Da børsen stengte tirsdag lå oljeprisen på 42,70 dollar.