Kriseledelsen i Rakkestad avventer nye koronatiltak i påvente av testsvar

I en oppdatering på kommunens nettsider står det at skoler og barnehager dermed ikke stenges, men at tiltakene som ble iverksatt tirsdag kveld, blir videreført.

Tirsdag testet elleve innbyggere i Rakkestad positivt for covid-19. Kommunen knytter de smittede til et arrangement i regi av Rakkestad Gammeltekniske på bygdetunet i kommunen 28. september og et veteranpløyingsarrangement 3. oktober.

I kommunen med i overkant av 8.000 innbyggere ble mellom 20 og 30 personer testet mandag, og 40 personer ble testet tirsdag. Svarene på prøvene som ble tatt tirsdag, vil bli klare onsdag.