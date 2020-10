Bruker 1,37 milliarder på nytt kutt i formuesskatten

Den økte utgiften kommer som følge av at regjeringen går inn for å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler fra 35 til 45 prosent neste år.

Samtidig ser regjeringen for seg å hanke inn 28 millioner kroner på å øke verdsettelsen av primærboliger med markedsverdi over 15 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også å «oppjustere formuesverdiene av fritidsboliger med 20 prosent», etter det NTB erfarer. Tiltaket anslås å bringe inn 75 millioner kroner i 2021.

Videre foreslås å redusere verdsettelsen av bolig og næringseiendom ved å forenkle sikkerhetsventilen. Dette belaster budsjettet med 300 millioner kroner.