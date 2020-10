Framskrivning: Klimamålet for 2030 nås ikke med utslippskutt alene

Norge har satt seg som mål å kutte utslippene av klimagasser med 50–55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

Men nye framskrivninger i forslaget til statsbudsjett for 2021 viser at utslippene med dagens politikk kun ligger an til å gå ned med 20,8 prosent. I absolutte tall er det snakk om en reduksjon fra 51,5 millioner tonn klimagasser i 1990 til 40,8 millioner tonn i 2030.

Norge vil dermed må stramme klimapolitikken kraftig inn – eller gjøre seg avhengig av såkalte fleksible mekanismer for å gjøre opp for seg.

Det kan for eksempel være kjøp av klimakvoter fra utlandet eller fratrekk i utslippsregnskapet for CO2 som bindes i skog og landarealer.

Lover at målet skal nås

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) står fast på at målet skal nås.

– Fremskrivningene er en vurdering av hvor vi kommer dersom dagens politikk består de neste ti årene, men vi strammer inn politikken og legger fram en klimaplan senere i år. Dette budsjettet er en rekordstor satsing på klima og miljø, forsikrer han.

Fremskrivingene er ikke en beskrivelse av regjeringens mål, og inkluderer ikke effekter av fremtidig ny politikk og nye virkemidler, påpekes det i budsjettforslaget.

Samtidig har gapet til 2030-målet krympet sammenlignet med tidligere anslag.

– Det fremskrivningene viser, er at vi er nærmere enn noen gang på å nå det målet, sier Rotevatn.

– Nå har utslippene gått ned fire år på rad, og de skal fortsette ned, men enda raskere fram mot 2030.

Usikkerhet om langsiktig mål

Fram mot 2050 ventes det at utslippene vil være om lag halvparten så store som i dag. Men disse tallene er usikre, og usikkerheten øker jo lenger fram i tid fremskrivingene løper, påpekes det.

Norges mål er å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. I regjeringsplattformen fra Granavolden er det lagt opp til at det skal bety et utslippskutt på 90–95 prosent.