Fornuftig og forsiktig statsbudsjett, mener DNB-økonom

– Det er en større nedgang enn man hadde trodd. Pengebruken i 2021 er fortsatt høy, men regjeringen er forsiktig, sier Haugland til NTB.

Klokka 8 onsdag morgen la regjeringen fram nøkkeltall i forslaget til neste års statsbudsjettet. Her kommer det fram at regjeringen foreslår å bruke 313,4 oljemilliarder neste år – 90,9 milliarder mindre enn i år. Hele budsjettet legges fram i Stortinget av finansminister Jan Tore Sanner (H) i Stortinget klokka 10.

– I dagens situasjon er det fornuftig å redusere oljepengebruken fra det skyhøye nivået vi har hatt i år, sier Haugland.

Hun understreker at for store innstramminger vil gjøre det vanskelig for norsk økonomi å hente seg inn igjen etter koronatiltakene. For høy pengebruk kan på sin side redusere omstillingsevnen til norsk økonomi.

Statsbudsjettforslaget som nå legges fram, innebærer likevel et 1 % løft for norsk økonomi i 2021, når man korrigerer for koronatiltakene.

Haugland understreker at nedgangen i oljepengebruken samtidig gir regjeringen et slingringsmonn.

– Det er fortsatt mulig å øke pengebruken hvis det skulle vise seg å gå dårligere med norsk økonomi enn forventet, sier hun.