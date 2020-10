NHH-professor roser bruk av færre oljemilliarder

– Jeg er litt overrasket over at det ser ut til at man greier å komme innenfor handlingsregelen alt i 2021. Det ser ut til at man ikke deler ut gaver her og der, men prøver å ha disiplin. Regjeringen skal ha honnør for det, sier Grytten, som er professor i samfunnsøkonomi og økonomisk historiker.

Grytten understreker at det fortsatt brukes mye oljepenger i statsbudsjettet, men at det er forståelig gitt situasjonen. Han mener også at den stramme oljepengebruken gir handlingsrom for regjeringen når de skal forhandle om budsjettet i Stortinget.

Professoren, som har levert flere forskningsbidrag om historisk krisehåndtering, mener budsjettet tar høyde for det som kan skje etter en økonomisk krise er overstått.

– Året etter kriseåret er det ofte veldig høy vekst, og det er farlig. Det virker som man har tatt det inn over seg, og det har man ikke alltid gjort ved tidligere kriser, sier Grytten.