Enighet i meklingen i kjøttbransjen

Det ble oppnådd enighet i meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke. Dermed blir det ingen streik.

Partene har blant annet blitt enige om et generelt tillegg på kroner 0,50 til alle med virkning fra 1. mai og at minstelønnssatsen økes med kroner 5,60 til 189,30 per time fra samme dato.

Biden advarer mot mørke krefter

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden advarer mot mørke krefter som prøver å splitte USA, og lover å arbeide for nasjonalt fellesskap.

– Mørkets krefter, splittelsens krefter, gårsdagens krefter drar oss fra hverandre, holder oss nede og holder oss tilbake, sa Biden i tale i Gettysburg, åstedet for et av borgerkrigens mest berømte slag og en av Abraham Lincolns mest berømte taler.

Trumps nære medarbeider Stephen Miller testet positivt for korona

President Donald Trumps nære medarbeider og taleskriver Stephen Miller har testet positivt for koronaviruset.

En tjenestemann i Det hvite hus sier at Miller, som er arkitekten bak Trumps strenge innvandringspolitikk, først testet negativt mens Det hvite hus forsøkte å få kontroll over smitteutbruddet som nå har rammet rundt 20 personer.

Kvinner ranet med sprøyte i Bergen

To unge kvinner ble natt til onsdag ranet av en ruset mann med sprøyte. En av kvinnene ble stukket i armen med sprøyten og fikk behandling på legevakten. Gjerningsmannen er ikke pågrepet.

De to ranene skjedde med bare noen få minutters mellomrom i sentrum av Bergen.

179 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 14.783 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 179 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 327 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).