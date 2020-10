Konstituert skattedirektør vil bli ytelsesdirektør i Nav

I forrige uke gikk fristen for å søke på jobben som ytelsesdirektør i Nav ut.

Blant søkerne er konstituert skattedirektør Eve Vangsnes Bergli, som har fungert som skattedirektør siden Hans Christian Holte gikk fra stillingen for å overta som arbeids- og velferdsdirektør etter Sigrun Vågeng i august, skriver Velferd.

Blant de 24 søkerne til stillingen som ytelsesdirektør i Nav er det 13 kvinner, mens 11 er menn.

Jobben som ytelsesdirektør i Nav ble ledig etter at Kjersti Monland i begynnelsen av desember i fjor kunngjorde at hun trakk seg fra sin stilling fem uker etter at trygdeskandalen ble kjent.

Direktør Bjørn Lien i Nav Innlandet har siden da vært konstituert som ny, midlertidig ytelsesdirektør, men Lien er ikke blant de 24 søkerne til stillingen.