Mann i 70-årene pågrepet og siktet for flere seksuelle overgrep mot barn

Mannen ble pågrepet 28. september etter en etterforskning som begynte tidligere samme måned, skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Mannen er siktet for voldtekt, seksuell omgang med barn under 16 år, forsøk på seksuell omgang med barn under 16 år og for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år.

Overgrepene strekker seg over en lengre periode tilbake i tid. Det første tilfellet som er beskrevet i saken, går tilbake til perioden 1989-1992, skriver Adresseavisen.

Det har dukket opp mange nye navn som mannen har hatt kontakt med. Foreløpig er det fire fornærmede i saken, men politiet ser ikke bort fra at etterforskningen kan avdekke overgrep mot enda flere personer.

Politiet mener det er fare for bevisforspillelse i saken. Mannen ble begjært varetektsfengslet i fire uker, men Inntrøndelag tingrett avsa kun en kjennelse om to uker. Politiet anket kjennelsen, og Frostating lagmannsrett avsa 5. oktober kjennelse om varetektsfengsling i fire uker med brev- og besøkskontroll.