Tidoblet import av 90-tallsbiler

Det viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

– Økningen antas å være en følge av at aldersgrensen for avgiftsfri import ble senket i fjor sommer, slik at den nå gjelder biler som er mer enn 20 år gamle, mot tidligere 30, skriver Autobransjens Leverandørforening i en pressemelding.

Den samlede importen av veteranbiler ble doblet i det første året etter regelendringen, og ligger på rundt 2.200 kjøretøyer. Samtidig var det et sterkt fall i andelen som var over 30 år gamle. Fortsatt er de fleste bruktimporterte personbilene i Norge under 20 år.