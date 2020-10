President Trump utskrevet og hjemme i Det hvite hus

President Donald Trump spaserte mandag kveld ut av sykehuset der han har vært innlagt i tre dager for covid-19. Behandlingen fortsetter i Det hvite hus.

Trump hadde på seg munnbind da han gikk mot en svart SUV som kjørte ham de få meterne til helikopteret som fløy ham fra Walter Reed-sykehuset til Det hvite hus, der han tok av seg munnbindet før han gikk inn.

Økt smitte ved grensen – harryturen kan være i fare

De siste dagene har koronasmitten i Värmland økt jevnlig. Siden torsdag har 24 personer fått påvist smitte, og länet ligger over grensen som Norge har satt.

Ifølge Romerikes Blad ligger nå Värmland på 21 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, altså så vidt over grensen på 20 tilfeller som Norge har satt for å rødliste regioner og innføre karantene.

Demonstranter stormet statlige bygg i Kirgisistan

Demonstranter stormet natt til tirsdag nasjonalforsamlingen og presidentkontorene i Kirgisistans hovedstad i protest mot valget søndag som de mener var preget av kjøp og salg av stemmer.

Nyhetsbyrået Tass melder at noen av demonstrantene satte fri tidligere president Almazbek Atambajev som har sittet i arrest i bygget til statskomiteen for nasjonal sikkerhet.

To tyske delstater innfører karantene for berlinere

De to tyske delstatene Schleswig-Holstein og Rheinland-Pfalz innfører karantene for tilreisende fra flere bydeler i Berlin på grunn av økende koronasmitte.

I Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Neukölln og Tempelhof-Schöneberg, alle distrikter i sentrum av Berlin, er smitteraten kommet opp i over 50 per 100.000 den siste uka.

148 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 14.604 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 148 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 243 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).