Jordskjelv registrert utenfor Bergen

– Flere ble vekket og ringte inn til oss. De fortalte oss at de kjente skjelvet, sier Bettina Goertz-Allmann i NORSAR til Bergens Tidende.

Hun legger til at det er ganske vanlig at mindre jordskjelv inntreffer i dette området og at dette skjelvet ikke var større enn normalen.

– Slike skjelv skjer noen ganger i året, sier hun.

