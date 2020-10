Over 1000 husstander i Lillehammer og Ringsaker er uten strøm

Det viser strømbruddskartet til strømleverandøren Elvia.

Gudbrandsdølen Dagningen skriver at strømmen forsvant like før klokken 20.30 søndag kveld.

– Så langt tyder alt på at det har vært en kombinasjon av sterk vind og trefall over linjen. Vi har sendt ut mannskaper for å finne ut hvor skaden har skjedd og for å rette den, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen i Eidsiva Energi, som er en del av Elvia, til avisen.