Stenger Tromsø-skole etter coronasmitte – rundt 70 elever settes i karantene

All undervisning ved skolen vil gå digitalt som følge av det påviste smittetilfellet, melder NRK.

– Helsesituasjonen til eleven er god. Arbeidet med smittesporing er startet, skriver kommunen på egne nettsider.

Eleven har vært i karantene torsdag og fredag, etter at et familiemedlem testet positivt. Eleven var imidlertid på skolen mens den var smittebærende, skriver iTromsø. Avisa skriver at mellom 50 og 70 elever regnes som nærkontakter og dermed må i karantene.

– Vi har fått oversikt over elevene i den berørte kohorten, men arbeider med å få oversikt over andre som kan være berørt, sier smittevernoverlege Trond Brattland.