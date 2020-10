Forland truet etter Sverige-kritikk

Fagdirektør i Folkehelseinstituttet, Frode Forland, har hatt en fremtredende rolle under coronapandemien i Norge. Han har vært å se på coronapressekonferansene med regjeringen, og har ofte blitt intervjuet av norske og utenlandske journalister om smittesituasjonen.

I et intervju med Aftonbladet forteller Forland at han har mottatt både trusler og hat fra Sverige når han har vært kritisk til nabolandets coronastrategi.

– Det er som det er på nettet. Det er ikke alle som liker at man sier imot, spesielt ikke svensker, sier han til den svenske avisen.

Forland ønsker ikke å si noe om truslene som har kommet inn, men forteller at det sier litt om hvilken heltestatus statsepidemiolog Anders Tegnell har fått i hjemlandet.

– Det er den norske folkesjelen, at man skal si ifra når man ikke er enig. Jeg har ikke et vondt ord å si om Tegnell privat, men jeg er ikke enig i alle hans vurderinger, sier han til Aftonbladet.

Kritiserte Sverige



I et intervju med avisa The Telegraph har Forland kritisert Sveriges strategi, som han mente var hentet fra en tid da man trodde at en ny pandemi skulle spre seg som en influensa.

– Jeg tror Sverige kanskje har kjørt seg fast i denne typen scenarioer litt for lenge. De tenkte for mye i tråd med hva som har skjedd tidligere, sa Forland.

Statsepidemiolog Anders Tegnell i Folkhälsomyndigheten. Foto: Janerik Henriksson/ Nyhetsbyrån / NTB

Svenske eksperter har tidligere uttrykt håp om at strategien ville gi flokkimmunitet i løpet av sommeren, men etter hvert som kunnskapen om coronaviruset har økt, synes dette urealistisk.

Forland har samtidig uttalt at det er farlig å håpe på en kontrollert spredning av viruset når dødeligheten er høy.

Ba om mer ydmykhet



Forland var også ute å etterlyste mer ydmykhet da Johan Giesecke, tidligere svensk statsepidemiolog og rådgiver for Verdens helseorganisasjon, hevdet at Sverige hadde handlet rett, mens resten av verden hadde valgt feil strategi.

– Det kan han ikke vite. Han burde være mer ydmyk. Det er veldig mye vi ikke vet om dette viruset, sa Forland til Aftenposten i mai.

Til nå har 5895 personer dødd av coronaviruset i Sverige, mens over 94.000 er registrert smittet. I Norge har 275 personer mistet livet.