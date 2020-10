60 millioner til arbeid mot ensomhet blant eldre

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad kunne fortelle Vårt Land om budsjettlekkasjen under et besøk på Fagerborghjemmet i Oslo.

Av pengene går 20 millioner kroner til styrking av aktivitetstilbud på sykehjem, mens 20 millioner brukes til å tilrettelegge for spisevenner for eldre. 15 millioner kroner skal brukes til avlastning for hjemmeboende eldre som tar seg av partneren sin, mens 5 millioner kroner skal gå til frivillige og ideelle organisasjoner.

– Til tross for strenge smitteverntiltak er det mange aktiviteter som er mulig å gjøre. Men det blir en ekstra belastning fordi det er mer styr, og det koster mer penger for institusjonene og kommunene. Derfor vil vi legge til rette for at det er flere folk kan bidra gjennom disse ordningene, sier Ropstad.

Også landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) var med på besøket på Fagerborghjemmet, der det blant annet ble servert karbonadesmørbrød.

– Mat og matfellesskap betyr utrolig mye. Målet er å få noen som kan komme på besøk til eldre, sitte å snakke med dem og skape fellesskap. Det gjelder også for dem som bor hjemme. Mange har hjemmehjelp som kommer og smører mat før de må gå igjen. Hva gjør mange gamle med maten hvis ingen spiser sammen med dem? De legger det i kjøleskapet og glemmer de å spise det, sier Bollestad til Vårt Land.