Trumps stabssjef sier presidenten var i bekymringsfull fase

Stabssjefen i Det hvite hus, Mark Meadows, sier at situasjonen til president Donald Trump var svært bekymringsfull fredag, og at de neste 48 timere blir kritiske.

Lørdag kveld sa en av Trumps leger, Sean Conley, at han er forsiktig optimistisk, men at presidenten ennå ikke er ute av faresonen.

Ventura bare ett slag bak teten i PGA-turnering

Kristoffer Ventura spilte nok en knallrunde på tredje dag av Sanderson Farms Championship. Før den avsluttende runden er han kun ett slag bak de tre i ledelsen.

Ventura har vært jevnt god gjennom hele turneringen og har spilt seg oppover på lista, fra delt femteplass fredag til delt fjerdeplass lørdag. Med totalt 13 slag under par deler han plassen med amerikanske Brandt Snedeker.

Voldsom smitteøkning i Storbritannia

Storbritannia registrerte lørdag nesten 13.000 nye koronasmittede. Det er dobbelt så mange som dagen før og det høyeste tallet siden pandemien startet.

Storbritannia gjennomlever en ny bølge av pandemien, selv om en direkte sammenligning med den første bølgen i vår ikke blir helt riktig fordi mange flere blir testet nå.

Brann i Mosjøen – to personer ikke gjort rede for

To personer er ikke gjort rede for etter en husbrann i Mosjøen. I tillegg er to personer sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Nordland politidistrikt meldte om brannen i Tordenskjolds gate litt før klokka ett i natt.

– Opplysninger tilsier at det kan ha vært to personer i huset da brannen brøt ut. De er ikke gjort rede for, forteller operasjonsleder Kenneth Magnussen.

78 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 14.361 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 78 meldte tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 213 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).